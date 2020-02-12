В Екатеринбурге пациент онкоцентра разбился насмерть при падении из окна
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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12 февраля в Екатеринбурге из окна онкодиспансера выпал пациент, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, больной выпал из окна отделения химиотерапии. Подробности инцидента утоняются.
В региональном Минздраве пояснили, что в настоящий момент организована служебная проверка.
Напомним, 3 февраля в Нижнем Тагиле из окна дома на улице Пархоменко выпала полуторагодовалая девочка. Серьезных травм ребенок не получил.
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