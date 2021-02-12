В Екатеринбурге из-за влетевшей под самосвал легковушки погибли двое

В Екатеринбурге из-за влетевшей под самосвал легковушки погибли двое

Сегодня, 08:21ПроисшествияPhoto: ИА «Ночные новости»
Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП между Nexia и самосвалом, в котором погиб водитель и пассажир легкового автомобиля.

ДТП случилось вечером 11 февраля на участке дороги, ведущим от ЕКАД к Ново-Свердловской ТЭЦ. Daewoo Nexia занесло и она врезалась в самосвал. 25-летний водитель и его 53-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД выявили дефект дорожного покрытия — оно почти на семь сантиметров возвышается над обочиной. Кроме того, проезжая часть была посыпана щебнем мелкой фракции. Ведомство продолжает проводить проверку, по результатам которой будут установлены окончательные причины ДТП.

Напомним, в Нижнем Тагиле три человека пострадали в массовом ДТП на улице Челюскинцев. Водитель ГАЗели не справился с управлением, вылетел через трамвайные пути на «встречку» и врезался в Lada и Mazda. В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda получила ушиб грудной клетки. Её осмотрели медики и отпустили домой. Водители «Мазды» и «Лады» также получили травмы грудной клетки и были отпущены врачами.

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