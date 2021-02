В Екатеринбурге из-за влетевшей под самосвал легковушки погибли двое

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП между Nexia и самосвалом, в котором погиб водитель и пассажир легкового автомобиля.

ДТП случилось вечером 11 февраля на участке дороги, ведущим от ЕКАД к Ново-Свердловской ТЭЦ. Daewoo Nexia занесло и она врезалась в самосвал. 25-летний водитель и его 53-летний пассажир скончались на месте происшествия. Сотрудники дорожного надзора ГИБДД выявили дефект дорожного покрытия — оно почти на семь сантиметров возвышается над обочиной. Кроме того, проезжая часть была посыпана щебнем мелкой фракции. Ведомство продолжает проводить проверку, по результатам которой будут установлены окончательные причины ДТП. Напомним, в Нижнем Тагиле три человека пострадали в массовом ДТП на улице Челюскинцев. Водитель ГАЗели не справился с управлением, вылетел через трамвайные пути на «встречку» и врезался в Lada и Mazda. В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda получила ушиб грудной клетки. Её осмотрели медики и отпустили домой. Водители «Мазды» и «Лады» также получили травмы грудной клетки и были отпущены врачами. В Нижнем Тагиле двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП на Челюскинцев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter