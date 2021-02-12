В Екатеринбурге из-за влетевшей под самосвал легковушки погибли двое

Напомним, в Нижнем Тагиле три человека пострадали в массовом ДТП на улице Челюскинцев. Водитель ГАЗели не справился с управлением, вылетел через трамвайные пути на «встречку» и врезался в Lada и Mazda. В результате аварии 11-летняя пассажирка Mazda получила ушиб грудной клетки. Её осмотрели медики и отпустили домой. Водители «Мазды» и «Лады» также получили травмы грудной клетки и были отпущены врачами.