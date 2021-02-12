Тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы за похищение куртки для товарища

Тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы за похищение куртки для товарища

Сегодня, 10:44ПроисшествияPhoto: МУ МВД "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина вместе с приятелем зашел в магазин спортивных товаров, где похитил куртку и продемонстрировав персоналу оружие вышел из торговой точки. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С заявлением в полицию обратился представитель магазина. Он пояснил, что в вечерне время в магазин пришли двое молодых людей. Они взяли куртку и прошли мимо кассы, не заплатив за товар. При этом у одного из них в руке был предмет, похожий на пистолет. Он сильно напугал персонал и посетителей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Также заявитель предоставил записи с камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина зашел и проследовал в отдел мужской одежды. Он снял куртку и надел ее на своего приятеля. После этого оба мужчины пошли к выходу. В какой-то момент в руках одного из них появилось оружие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудники ППС в тот же вечер патрулировали улицы и задержали на улице Фрунзе двух нетрезвых мужчин. Один из них имел при себе пневматический пистолет. Оба задержанных были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Задержанный
Photo:МУ МВД "Нижнетагильское"

Также незадолго до задержания в отдел полиции на улице Островского поступило сообщение о странных нетрезвых посетителях в одном из заведений общепита. Они сделали заказ и просили скидку, при этом один из них демонстративно переложил из одного кармана в другой предмет, напоминающий пистолет. После получения отказа мужчины покинули заведение. В отношении обоих из них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.

Установлено, что владелец пневматического оружия уже ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе грабежи и кражи.

В дальнейшем задержанные были опознаны как похитители куртки из спортивного магазина.

В отношении судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Сам задержанный пояснил, что находясь в нетрезвом состоянии действовал спонтанно. Он решил «утеплить» приятеля и похитил куртку. А на выходе из магазина, увидев, что их догоняет охранник, мужчина избавился от куртки недалеко от магазина. Найти ее не удалось.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу.

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