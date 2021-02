В Екатеринбурге 52 пожарных всю ночь тушили загоревшееся офисное здание

В Екатеринбурге загорелось офисное здание на улице Амундсена. Более полусотни пожарных смогли потушить возгорание только к утру.

Вызов поступил на пульт оператора 11 февраля в 23.58. Предварительно установлено, что очагов возгорания стал подвал офисного помещения, там загорелась бумага. Из-за образовавшегося задымления был развернут штаб пожаротушения. Площадь воспламенения составила более 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. К борьбе с огнем привлекли 52 пожарных и 13 единиц спецтехники. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Отмечается, что для доступа в некоторые помещения сотрудникам МЧС пришлось использовать специнструмент. Около 03.00 спасателям удалось справиться с открытым горением. К 05.10 завершился разбор и проливка сгоревших конструкций. Напомним, 10 февраля под Асбестом сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В доме проживала многодетная семья, которая успела спастись, но в огне сгорели все документы, одежда и личные вещи. В Асбесте многодетная семья лишилась дома из-за пожара

