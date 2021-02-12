В Екатеринбурге 52 пожарных всю ночь тушили загоревшееся офисное здание

Вызов поступил на пульт оператора 11 февраля в 23.58. Предварительно установлено, что очагов возгорания стал подвал офисного помещения, там загорелась бумага. Из-за образовавшегося задымления был развернут штаб пожаротушения. Площадь воспламенения составила более 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.