В Екатеринбурге неизвестные в масках захватили мастерскую, где разбирают автомобили и продают по запчастям, на улице Хрустальная, 2.

На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии, пишет Ура.ру со ссылкой на автоправозащитника Кирилла Форманчука. Последний представляет интересы собственника базы. По его словам, споры за данную базу идут уже не первый день. Он рассказал, что около 10.00 примерно 15 человек в масках проникли на территорию авторазборки. Они вытеснили сотрудников ЧОП и персонал. Чуть позднее на место прибыло еще несколько машин.

