В Екатеринбурге спасатели вывели людей из окна при пожаре жилого дома

В Екатеринбурге загорелся жилой дом на улице Самолетная. Для спасения некоторых жильцов пришлось выводить через окна, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора 11 февраля в 23.30. На площади 10 квадратных метров горела крыша здания, оконная рама в подъезде и домашнее имущество в квартире на первом этаже. К тушению были привлечены 25 сотрудников МЧС и восемь пожарных автомобилей. 17 человек были эвакуированы из жилого дома. Двоих пришлось выводить через окна по трехколенной лестнице. С огнем удалось справиться к 23.46. Проливка очагов горения и разбор конструкций были завершены около 02.00. Напомним, 11 февраля в 23.58 поступило сообщение о пожаре в офисном здании в Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров загорелись бумаги в подвальном помещении. Сильное задымление усложняли тушение. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать закрытые помещения специальным инструментов. На месте был развернут штаб пожаротушения. С огнем боролись 52 сотрудника МЧС и 13 единиц спецтехники. Потушить пожар и разобрать сгоревшие конструкции удалось только к утру 12 февраля. В Екатеринбурге 52 пожарных всю ночь тушили загоревшееся офисное здание

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter