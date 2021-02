На северо-западе Владикавказа из-за взрыва газа полностью оказалось разрушенным трехэтажное здание супермаркета «Магнит».

По предварительной информации, внутри находился в этот момент только охранник. Он погиб, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Он добавил, что в соседних жилых домах были повреждены стекла. Однако никто не пострадал. В пресс-службе «Магинта» информацию о взрыве подтвердили. На данный момент выясняются подробности. Там также добавили, что возможно в результате пострадал охранник. По словам источника издания, взрыв мог произойти по причине неисправности газового оборудования.

