Вода бежала четыре дня: в Верхней Салде коммунальщики устранили аварию на Энгельса

В Верхней Салде коммунальная служба устранила коммунальную аварию аварию на улице Энгельса, которая произошла 8 февраля.

По словам жителей города, вода с понедельника бежала на дорогу, люди не могли ни проехать, ни пройти эту «реку». Всё, что смогли сделать работники ЖКХ для устранения аварии, только поставить заграждения на проезжей части,пишет подписчик паблика vsalde во «ВКонтакте». В МУП «Гор. УЖКХ» рассказали, что случился прорыв на трубопроводе с холодной водой. Коммунальные службы начали устранять последствия на следующий день, но из‑за морозов сломался экскаватор. Сегодня аварию устранили и запустили воду,пояснили редакции TagilCity.ru в коммунальной службе. Напомним, в Нижнем Тагиле 11 февраля из-за вышедшей из строя колонки затопило на улицах Береговая-Ударная и Бригадная. Видимость на перекрестке была ограничена пятью метрами, но предупреждающих дорожных знаков не было выставлено. В Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии на Береговой-Ударной затопило перекресток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter