Вода бежала четыре дня: в Верхней Салде коммунальщики устранили аварию на Энгельса

Вода бежала четыре дня: в Верхней Салде коммунальщики устранили аварию на Энгельса

Сегодня, 13:25ПроисшествияPhoto: vSalde.ru
В Верхней Салде коммунальная служба устранила коммунальную аварию аварию на улице Энгельса, которая произошла 8 февраля.

По словам жителей города, вода с понедельника бежала на дорогу, люди не могли ни проехать, ни пройти эту «реку».

Всё, что смогли сделать работники ЖКХ для устранения аварии, только поставить заграждения на проезжей части,пишет подписчик паблика vsalde во «ВКонтакте».

В МУП «Гор. УЖКХ» рассказали, что случился прорыв на трубопроводе с холодной водой. Коммунальные службы начали устранять последствия на следующий день, но из‑за морозов сломался экскаватор.

Сегодня аварию устранили и запустили воду,пояснили редакции TagilCity.ru в коммунальной службе.

Напомним, в Нижнем Тагиле 11 февраля из-за вышедшей из строя колонки затопило на улицах Береговая-Ударная и Бригадная. Видимость на перекрестке была ограничена пятью метрами, но предупреждающих дорожных знаков не было выставлено.

Stories:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
Related news:
экскаваторВерхняя Салдакоммунальная аварияхолодная водаполомка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы