Обстоятельства падения женщины из окна роддома в Первоуральске расследует СК

Одной из версий является доведение до самоубийства. Однако родственники пострадавшей считают, что это был несчастный случай. По их словам, предпосылок к тому, чтобы женщина преднамеренно решила покончить с жизнью не было. В СК также отметили, что семья благополучная.
Сейчас выпавшая находится в коме. Известно, что это были ее первые роды, на свет появилась здоровая девочка. Отец малышки не может пока приехать, но сильно переживает из-за случившегося, пишет Е1.
Напомним, пострадавшая вышла из палаты после разговора с мужем и отсутствовала полчаса. Ее нашли под окнами медучреждения и доставили на вертолете в областную больницу.