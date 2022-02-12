Обстоятельства падения женщины из окна роддома в Первоуральске расследует СК

Обстоятельства падения женщины из окна роддома в Первоуральске расследует СК
Обстоятельства падения женщины из окна роддома в Первоуральске расследует СК
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: 1MI
После падения из окна роддома в Первоуральске 33-летней матери, Следственный комитет проводит проверку.

Одной из версий является доведение до самоубийства. Однако родственники пострадавшей считают, что это был несчастный случай. По их словам, предпосылок к тому, чтобы женщина преднамеренно решила покончить с жизнью не было. В СК также отметили, что семья благополучная.

Сейчас выпавшая находится в коме. Известно, что это были ее первые роды, на свет появилась здоровая девочка. Отец малышки не может пока приехать, но сильно переживает из-за случившегося, пишет Е1.

Напомним, пострадавшая вышла из палаты после разговора с мужем и отсутствовала полчаса. Ее нашли под окнами медучреждения и доставили на вертолете в областную больницу.

Сюжеты:
Первоуральск
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