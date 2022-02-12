Серьезные травмы получил въехавший в цистерну водитель в Екатеринбурге

Серьезные травмы получил въехавший в цистерну водитель в Екатеринбурге
Серьезные травмы получил въехавший в цистерну водитель в Екатеринбурге
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: 1MI
Стали известны подробности ДТП на Химмаше в Екатеринбурге. Выехавший на встречку водитель ВАЗа и влетевший в большегруз, госпитализирован с серьезными травмами.

Авария случилась на улице Альпинистов. За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний водитель, который за четыре года привлекался за нарушения правил дорожного движения 60 раз. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой MAN.

Молодой человек был доставлен в больницу с различными переломами и сотрясением головного мозга, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 12 февраля на выезде из Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в котором пострадало около 14 машин. Некоторые из них оказались в кювете.

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Екатеринбург
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