Серьезные травмы получил въехавший в цистерну водитель в Екатеринбурге

Авария случилась на улице Альпинистов. За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний водитель, который за четыре года привлекался за нарушения правил дорожного движения 60 раз. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой MAN.
Молодой человек был доставлен в больницу с различными переломами и сотрясением головного мозга, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 12 февраля на выезде из Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в котором пострадало около 14 машин. Некоторые из них оказались в кювете.