Тагильчанин сбил женщину на тротуаре и влетел в стену магазина на Вые

У пострадавшей диагностирован перелом лучевой кости со смещением. 42-летний водитель ранее два раза привлекался к ответственности за превышение скорости. После аварии он не зафиксировал транспортное средство и переместил его. По словам мужчины, он пытался увернуться от ГАЗели, которая совершала поворот налево, и задел зеркалом женщину на тротуаре, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.