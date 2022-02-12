Тагильчанин сбил женщину на тротуаре и влетел в стену магазина на Вые

Вечером 11февраля водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в сторону улицы Фрунзе, не справился с управлением и наехал на 29-летнюю женщину-пешехода, которая находилась на тротуаре, а затем въехал в стену магазина.
У пострадавшей диагностирован перелом лучевой кости со смещением. 42-летний водитель ранее два раза привлекался к ответственности за превышение скорости. После аварии он не зафиксировал транспортное средство и переместил его. По словам мужчины, он пытался увернуться от ГАЗели, которая совершала поворот налево, и задел зеркалом женщину на тротуаре, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Напомним, 10 февраля под Верхней Пышмой иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по проезжей части.