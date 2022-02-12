Тагильчанин сбил женщину на тротуаре и влетел в стену магазина на Вые

Тагильчанин сбил женщину на тротуаре и влетел в стену магазина на Вые
Тагильчанин сбил женщину на тротуаре и влетел в стену магазина на Вые
Сегодня, 11:08ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водитель иномарки травмировал женщину и въехал в фасад магазина на перекрестке улиц Красноармейская — Космонавтов в Нижнем Тагиле.

Вечером 11февраля водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в сторону улицы Фрунзе, не справился с управлением и наехал на 29-летнюю женщину-пешехода, которая находилась на тротуаре, а затем въехал в стену магазина.

У пострадавшей диагностирован перелом лучевой кости со смещением. 42-летний водитель ранее два раза привлекался к ответственности за превышение скорости. После аварии он не зафиксировал транспортное средство и переместил его. По словам мужчины, он пытался увернуться от ГАЗели, которая совершала поворот налево, и задел зеркалом женщину на тротуаре, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, 10 февраля под Верхней Пышмой иномарка насмерть сбила пешехода, который шел по проезжей части.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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