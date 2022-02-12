В получении взятки за пронос алкоголя обвиняется сотрудник екатеринбургской колонии

Из заявления старшего помощника руководителя свердловского управления СКР Александра Шульги следует, что в получении взятки обвиняется старший опер отдела ИК-10 ГУФСИН по Свердловской области.
По версии следователей, сотруднику колонии заплатили наличными 45 тысяч рублей за то, чтобы он передал одному из заключенных три мобильных устройства и алкогольную продукцию.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, сотрудники СКР выясняют детали и собирают доказательную базу.