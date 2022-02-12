В получении взятки за пронос алкоголя обвиняется сотрудник екатеринбургской колонии

В получении взятки за пронос алкоголя обвиняется сотрудник екатеринбургской колонии
В получении взятки за пронос алкоголя обвиняется сотрудник екатеринбургской колонии
Сегодня, 17:49ПроисшествияФото: 1MI

Сотрудник екатеринбургской колонии доставлял алкоголь заключенным

Сотруднику оперативного отдела исправительной колонии Екатеринбурга предъявили обвинения во взяточничестве. Он доставлял заключенным алкоголь и мобильные телефоны.

Из заявления старшего помощника руководителя свердловского управления СКР Александра Шульги следует, что в получении взятки обвиняется старший опер отдела ИК-10 ГУФСИН по Свердловской области.

По версии следователей, сотруднику колонии заплатили наличными 45 тысяч рублей за то, чтобы он передал одному из заключенных три мобильных устройства и алкогольную продукцию.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, сотрудники СКР выясняют детали и собирают доказательную базу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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