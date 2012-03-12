Тагильчанка борется за жизнь ребенка, которого врачи отказываются переводить на лечение в Екатеринбург

Врачи инфекционной больницы Нижнего Тагила отказываются транспортировать в Екатеринбург тяжело больного годовалого Максима Барковского, нуждающегося в квалифицированной медицинской помощи. У мальчика целый ряд серьезных заболеваний – детский церебральный паралич, органические поражения центральной нервной системы, эпилепсия, и он уже несколько месяцев находится в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Как рассказала «URA.Ru» мама малыша Наталья Барковская, лечить ее сына в Нижнем Тагиле никто не собирается. «Они открытым текстом заявляют, что Максимка бесперспективен к лечению», - говорит женщина.

По ее словам, один из главных аргументов врачей заключается в том, что ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а это значит, что перевозить его нельзя. «Я знаю, что это не так. Малыш отлично дышит сам. Я просила врачей провести анализ газов крови, но мне отказали, заявив, что эксперименты им не нужны, - говорит мать ребенка. – Друзья и знакомые звонили в больницу, чтобы просить за нас. Врачи сказали открытым текстом, что он не выживет, поэтому никто его лечить и не будет».

У Максима помимо прочего сломана нога. Как утверждают врачи, это произошло в результате сильных судорог. «Я очень в этом сомневаюсь. За год его жизни у сыночка были разные судороги, но никогда ничего не ломалось», - говорит Наталья. По ее словам, в приватной беседе один из врачей заявил ей, что трубками аппарата искусственной вентиляции легких ребенку повредили нос. «Теперь они говорят, что это герпес», - рассказывает женщина.