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Тагильчанка борется за жизнь ребенка, которого врачи отказываются переводить на лечение в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка борется за жизнь ребенка, которого врачи отказываются переводить на лечение в Екатеринбург

12 марта 2012, 10:55ПроисшествияВалерия Лошкарева
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