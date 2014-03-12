Пропавшая Оксана Компаниец найдена в Нижнем Тагиле

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. По словам найденной девушки, она приехала в Нижний Тагил, чтобы устроится на работу. Здесь познакомилась с молодым человеком, у которого и осталась жить.