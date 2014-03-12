Пропавшая Оксана Компаниец найдена в Нижнем Тагиле
12 марта 2014, 15:35Происшествия
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Не так давно полиция разыскивала девушку, жительницу Нижней Туры, которая еще в начале февраля покинула дом, не предупредив свою семью. Сегодня стало известно о местонахождении пропавшей Оксаны Компаниец. Последний раз ее видели на привокзальной площади в Нижнем Тагиле.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение. По словам найденной девушки, она приехала в Нижний Тагил, чтобы устроится на работу. Здесь познакомилась с молодым человеком, у которого и осталась жить.
Как оказалось, дома в Нижней Туре у молодой женщины с мамой остался одиннадцатилетний сын.
К сожалению, уезжая из дома, женщина по каким-то причинам не предупредила близких людей, заставив их переживать и подключать к поискам сотрудников полиции.
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