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Житель Нижнего Тагила обнаружил иномарку с выбитыми стеклами в гаражах (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила обнаружил иномарку с выбитыми стеклами в гаражах (ФОТО)

12 марта 2014, 10:05Происшествия
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