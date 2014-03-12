Житель Нижнего Тагила обнаружил иномарку с выбитыми стеклами в гаражах (ФОТО)

Как рассказал Николай TagilCity.ru , он живет неподалеку от этого гаражного кооператива. Ночью он был свидетелем того, как на этом приметном автомобиле кругами ездили по Ленинградскому проспекту.

Тагильчанин некоторое время назад обратился в дежурную часть ГИБДД, где вызов приняли. В ближайшее время сотрудники на месте проверят номера, установят владельца. Есть вероятность того, что автомобиль был угнан. Кстати, марка автомобиля неизвестна. Скорее всего, это Toyota.