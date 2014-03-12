Житель Нижнего Тагила обнаружил иномарку с выбитыми стеклами в гаражах (ФОТО)
12 марта 2014, 10:05Происшествия
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Несколько минут назад в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Николай, рассказавший о том, что на Вагонке в гаражном кооперативе он обнаружил брошенный автомобиль с выбитыми окнами.
Как рассказал Николай TagilCity.ru, он живет неподалеку от этого гаражного кооператива. Ночью он был свидетелем того, как на этом приметном автомобиле кругами ездили по Ленинградскому проспекту.
Тагильчанин некоторое время назад обратился в дежурную часть ГИБДД, где вызов приняли. В ближайшее время сотрудники на месте проверят номера, установят владельца. Есть вероятность того, что автомобиль был угнан. Кстати, марка автомобиля неизвестна. Скорее всего, это Toyota.
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Фотографии предоставлены Николаем
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