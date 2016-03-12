От отравления уксусной кислотой в Нижнем Тагиле умерла маленькая девочка

Девочка жила вместе со старшим братом 2009 года рождения и родителями на Вагонке, на улице Коминтерна. Утром 10 февраля девочка и её брат находились на кухне одни. Малышка попросила попить, и брат налил ей в стакан жидкость из бутылки, взятой из холодильника. К несчастью, это оказался уксус.

Девочка выпила его и сразу побежала к родителям, а те, поняв, что произошло, вызвали скорую помощь. Машина скорой помощи доставила девочку в детскую больницу, где медики провели комплекс мер по спасению жизни. Отравление оказалось слишком тяжелым и малышка умерла.

Сейчас полиция Нижнего Тагила выясняет все обстоятельства произошедшего. Были опрошены все члены семьи погибшей, а также соседи и медицинские работники. Изучается медицинская документация. Устанавливается точная причина смерти. После завершения всех проверок будет вынесено процессуальное решение.

Это уже вторая смерть ребенка в Нижнем Тагиле с начала марта. Совсем недавно 5-месячный малыш умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила.