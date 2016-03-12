Загоревшийся чайник чуть не убил парализованную тагильчанку

Пожар в квартире на втором этаже 5-ти этажного дома произошел из-за включенного электрочайника. Дочь пенсионерки включила его и ушла из квартиры по своим делам, рассчитывая на то, что чайник выключится сам. К сожалению, система самовыключения у электрочайников не слишком надежна и часто выходит из строя. Так случилось и на этот раз. Чайник не отключился, а через некоторое время и вовсе загорелся. Огонь перекинулся на шторы, квартира начала заполняться дымом, сообщили ИА «Все новости».