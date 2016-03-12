Загоревшийся чайник чуть не убил парализованную тагильчанку
Накануне в Нижнем Тагиле пожар едва не унес жизнь пожилой парализованной тагильчанки. Пожарные успели вовремя вынести её из задымленной квартиры на улице Карла Либкнехта.
Пожар в квартире на втором этаже 5-ти этажного дома произошел из-за включенного электрочайника. Дочь пенсионерки включила его и ушла из квартиры по своим делам, рассчитывая на то, что чайник выключится сам. К сожалению, система самовыключения у электрочайников не слишком надежна и часто выходит из строя. Так случилось и на этот раз. Чайник не отключился, а через некоторое время и вовсе загорелся. Огонь перекинулся на шторы, квартира начала заполняться дымом, сообщили ИА «Все новости».
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10:31. Тушить пожар выехали 12 человек и три единицы техники. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра, поэтому огнеборцы быстро ликвидировали открытое горение. Они эвакуировали тагильчанку, скорая помощь отвезла её в токсикоцентр.
Недавно в Нижнем Тагиле произошло более печальное событие В сгоревшем на Вагонке садовом домике обнаружили труп.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru