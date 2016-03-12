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Загоревшийся чайник чуть не убил парализованную тагильчанку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Загоревшийся чайник чуть не убил парализованную тагильчанку

12 марта 2016, 11:30ПроисшествияДенис Таратонов
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