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12 сотрудников МЧС спасали в Екатеринбурге застрявшую на дереве дельтапланеристку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 сотрудников МЧС спасали в Екатеринбурге застрявшую на дереве дельтапланеристку (ФОТО)

12 марта 2017, 10:05Происшествия
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