12 сотрудников МЧС спасали в Екатеринбурге застрявшую на дереве дельтапланеристку (ФОТО)

Вчера в Екатеринбурге, совершая полет на дельтаплане, девушка «приземлилась» в лесной зоне и застряла между верхушками двух деревьев. 12 спасателям МЧС города пришлось оказывать помощь, чтобы снять ее с дерева.

На месте ЧП работали пожарная и спасательная службы: использовалась трехколенная лестница и специальное устройство. Причиной неудачного приземления стали погодные условия – возникавшие в этот день резкие порывы ветра.

Установлена личность дельтапланеристки. Ею оказалась 34-летняя екатеринбурженка Екатерина Подшивалова. Клуб дельтапланеристов находится недалеко от данного места происшествия. Известно, что девушка пришла потренироваться в полётах над Шарташом вместе с коллегами из местного дельтапланерного клуба. Не справившись с управлением, летательное устройство выбросило Екатерину на 50 метров в сторону лесной зоны, где она и «приземлилась».