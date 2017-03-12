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Экс-полицейский из Дагестана осужден на 13 лет 2 месяца тюрьмы за совершение ритуальных убийств на Среднем Урале
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Экс-полицейский из Дагестана осужден на 13 лет 2 месяца тюрьмы за совершение ритуальных убийств на Среднем Урале

12 марта 2017, 09:20Происшествия
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