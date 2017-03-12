Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)

Вчера, 11 марта, в 15:34 на ГГМ произошло Массовое ДТП. По предварительным данным ГИБДД Нижнего Тагила, у жилого дома на Черноисточинском шоссе столкнулись три транспортных средства: микроавтобусы Renault и Газель, а также легковой автомобиль Daewoo Matiz. Очевидцы происшествия утверждают, что на месте ЧП был еще внедорожник УАЗ Патриот.