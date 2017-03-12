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Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)

12 марта 2017, 09:50Происшествия
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