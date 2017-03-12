Очередное нападение бездомных собак на ребенка произошло в Ревде (ФОТО)

11 марта в небольшом городке Свердловской области – Ревде – произошло очередное нападение бездомных псов на ребенка. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели, как стая бездомных собак гоняет по сугробам девочку.

Мужчины из двух машин вышли из авто и помогли ребенку. Таким образом, удалось избежать возможной трагедии. Напомним, в последнее время в Ревде нападения бродячих псов на детей стали происходить чаще, потому что в городе не проводится отлов бездомных животных. Из-за этого собаки имеют возможность беспрепятственно бегать по улицам.

Местная жительница Светлана Романчук обратилась в администрацию с заявлением о проведении в городе отлова бродячих собак, на что ей 10 марта ответили:

Фото: URA.RU

Неравнодушная женщина комментирует:

Нормальная отписка: вместо того, чтобы идти сейчас ловить собак, они пишут про аукционы и свои намерения. Пока они соберутся, собаки всех сожрут. Есть лимит, а сверх лимита пусть бегают и кусают».