Трехлетняя девочка погибла в результате обрушения кровли частного дома в Талице

Сегодня в три часа ночи в Талице произошло ЧП: в жилом доме обрушилась часть крыши. Потолочная балка, упавшая в квартиру, попала в детскую кроватку, где спала трехлетняя девочка. Ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.