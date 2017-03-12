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Трехлетняя девочка погибла в результате обрушения кровли частного дома в Талице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трехлетняя девочка погибла в результате обрушения кровли частного дома в Талице

12 марта 2017, 11:40Происшествия
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