Трехлетняя девочка погибла в результате обрушения кровли частного дома в Талице
12 марта 2017, 11:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В результате обрушения кровли в частном доме в Талице погибла маленькая девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сегодня в три часа ночи в Талице произошло ЧП: в жилом доме обрушилась часть крыши. Потолочная балка, упавшая в квартиру, попала в детскую кроватку, где спала трехлетняя девочка. Ребенок скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
В это время в квартире находились 6 человек. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
© TagilCity.ru
городСвердловская областьпроисшествиесмертьпроверкадетиребенокпрокуратурабезопасностьтравмаобрушениепотолокдевочкаЧПТалицаобрушение кровли
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей