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Владимир Маркин возмущен вымогательством 50 тысяч рублей с «Русгидро» журналистами медиа-холдинга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Маркин возмущен вымогательством 50 тысяч рублей с «Русгидро» журналистами медиа-холдинга

12 марта 2017, 19:25Происшествия
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