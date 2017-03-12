Владимир Маркин возмущен вымогательством 50 тысяч рублей с «Русгидро» журналистами медиа-холдинга

Делом сейчас занялись правоохранительные органы. На 7 марта уголовное дело по факту вымогательства не было возбуждено.

Сообщается, что всё началось со звонка в адрес пресс-службы Саратовской ГЭС. Звонившая Светлана Зиновьева, директор холдинга, сообщила о наличии разгромной статьи о филиале «Русгидро». Она заявила среди прочего: «Либо деньги, либо публикация», пишет Лайф. Для передачи денег необходимо было заключить договор между ГЭС и медиа-холдингом.

Представители филиала согласились на сделку, передали информацию в головной офис компании. Именно оттуда сведения попали в прокуратуру. К вымогателям пресс-секретарь ГЭС пришла с деньгами ​и диктофоном. После совершения сделки появились оперативники. В здании медиа-холдинга прошел обыск. От дачи показаний Светлана Зиновьева отказалась.

В компании уверены, что они не делали ничего противозаконного. Более того, по словам Зиновьевой, они имеют право размещать подобную рекламу, налоги от доходов которой «идут в бюджет государства».

Заместитель руководителя «Русгидро» Владимир Маркин возмущен поведением журналистов. По его словам, он всегда открыт для комментариев, а этот случай вымогательства в адрес компании недопустим.