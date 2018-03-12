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23 грубых нарушения ПДД выявлены в Нижнем Тагиле за 4 дня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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23 грубых нарушения ПДД выявлены в Нижнем Тагиле за 4 дня

12 марта, 18:10Происшествия
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