23 грубых нарушения ПДД выявлены в Нижнем Тагиле за 4 дня

Кроме того, четверо человек отказались от проверки на алкоголь, один человек был в состоянии опьянения и не имел водительских прав, двое водителей в состоянии опьянения были остановлены повторно. По двум последним будут подготовлены материалы в суд.

Имеют место еще два факта выявленного управления автомобилем водителями с признаками опьянения, они будут рассмотрены o привлечении к ответственности после экспертизы биологического материала.

Все нарушения были выявлены в ходе мероприятия «Стоп-контроль», которое проводилось в Нижнем Тагиле с 8 по 11 марта во время с 21.00 до 02.00 часов.

Отдел пропаганды ГИБДД напоминает, что управление в состоянии опьянения транспортным средством наказывается штрафом в 30 тыс. рублей, a также лишением водительских прав на срок до 36 месяцев.