26 пар отрубленных кистей рук найдены в Хабаровском крае (ФОТО)
12 марта, 13:40Происшествия
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В обнаруженном 8 марта на берегу реки Амур мешке с 26 парами отрубленных человеческих кистей рук также находились использованные бинты и бахилы.
Следственный комитет по факту обнаружения останков начал проверку судмедучреждения Хабаровска.
Сообщается, что 26 пар человеческих кистей не утилизированы должным образом и не имеют отношения к криминалу.
Хабаровская прокуратура проверит соблюдение законодательства в отношении захоронения невостребованных тел организациями, осуществляющими судебно-медицинскую экспертизу, пишут «Известия».
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Фото Instagram
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