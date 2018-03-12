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Болел ли погибший? Близкие Александра Зайцева из Нижнего Тагила не верят в версию СК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Болел ли погибший? Близкие Александра Зайцева из Нижнего Тагила не верят в версию СК

12 марта, 22:35ПроисшествияИрина Анисимова
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