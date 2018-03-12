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Двор в Алтайском микрорайоне затопило из-за прорыва канализации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двор в Алтайском микрорайоне затопило из-за прорыва канализации

12 марта, 16:45ПроисшествияЛев Истомин
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