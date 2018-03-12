Двор в Алтайском микрорайоне затопило из-за прорыва канализации

В УК Дзержинского района корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что двор домов №5 и №7 по улице Валегинской в Нижнем Тагиле оказался затоплен из-за прорыва канализации.

После того, как о ЧП в ЕДДС сообщили очевидцы, на место аварии были направлены специалисты ООО «Водоканала». Через несколько часов авария была ликвидирована.

В самом «Водоканале» от комментариев отказались. Специалист в ответ на вопрос корреспондента TagilCity.ru бросил трубку.

Факт аварии на канализационном водопроводе подтвердили в УК, обслуживающий один из домов. Вода затопила дворовую территорию и парковку, из-за чего несколько автомобилей буквально примерзли к асфальту из-за замерзшей снежной жижи.

В настоящее время передвижение по дворовой территории затруднено. Несмотря на то, что сама авария ликвидирована, ее последствия до сих пор не устранены. Парковка полностью затоплена канализационными водами. Местные жители сообщают, что нечистоты дотекли до улицы Алтайская.