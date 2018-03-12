Пропавший в Прикамье водитель-екатеринбуржец до сих пор не найден (ФОТО)
12 марта, 19:10Происшествия
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Поиски пропавшего в Прикамье Ильи Лосимовича ведутся с 3 марта. Мужчина исчез во время развоза товаров по сельским магазинам.
Сюжеты: Екатеринбург
Помимо правоохранительных органов, сейчас к поискам присоединились волонтеры. Лосимович по-прежнему не выходит на связь.
Поисковые отряды начинают расклеивать ориентировки на пропавшего, привлекая для распечатывания и расклейки листовок жителей региона. Поиск на местности пока не проводят, в надежде, что ориентировки помогут найти пропавшего.
Ранее сообщалось, что Лосимович пропал днем 3 марта, перестав выходить на связь во время доставки товаров по магазинам. Позже был обнаружен его автомобиль, в котором лежал неразвезённый груз. Сейчас машина находится на штрафстоянке, пишет Ura.ru.
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Фото Ura.ru
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