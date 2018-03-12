Пьяный водитель устроил погоню с тремя патрульными машинами в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Это происходило утром около 10:00 на глазах у очевидцев. Пьяный водитель следовал по дороге Арамиль – Андреевка. На требование дорожной полиции он отказался остановиться, поэтому завязалась погоня с участием трёх автомобилей патруля.

Когда водитель налетел на снежный вал, нарушитель выбежал из автомобиля и попытался, по всей видимости, скрыться от правоохранителей. Однако его задержали в нескольких метрах от машин дорожной полиции, передаёт «E1.ru».

Сообщается, что водитель получил 16 штрафов, в числе которых протокол за проезд на красный, выезд на встречную полосу, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и за неоплату административного штрафа.