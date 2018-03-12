Собаки насмерть загрызли мужчину и покусали женщину в Подмосковье
12 марта, 08:00Происшествия
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В Подмосковье стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину и покалечила женщину. По данному факту началась официальная проверка Следственным комитетом по Московской области.
Происшествие было зафиксировано 11 марта в Истринском районе. Местный житель был обнаружен мёртвым, на его теле присутствовали характерные при укусах собак следы. С аналогичными травмами, но в сознании, в местную больницу была доставлена женщина.
Сыщики уверены, что и женщина, и мужчина пострадали от укусов одних и тех же животных, передаёт «ТАСС».
Добавим, что в Нижнем Тагиле бродячие собаки нередко нападают на людей.
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