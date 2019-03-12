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69-летний пенсионер умер в «Фикс Прайсе» в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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69-летний пенсионер умер в «Фикс Прайсе» в Первоуральске

Сегодня, 08:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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