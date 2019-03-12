Рабочий погиб при падении с крыши многоэтажки в Краснотурьинске во время уборки снега

По предварительной информации, 38-летний рабочий получил при падении травмы несовместимые с жизнью. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по данному инциденту. В ходе проверки будет установлено, пользовался ли рабочий страховочным снаряжением. Также будут опрошены свидетели и установлен круг ответственных лиц.

Обслуживанием дома на ул. Октябрьской, 54 в Краснотурьинске занимается УК «Коммунальный стандарт». Оперативные комментарии касательно ЧП в управляющей компании предоставить не смогли, пишет ZNAK.