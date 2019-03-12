Шестеро тагильских наркодилеров получили от 7 до 9 лет лишения свободы

Правоохранительными органами на территории города были задержаны четыре иностранных гражданина, которые снимали жилье с целью распространения наркотических веществ. В помещениях полицейские нашли 2 килограмма наркотиков, а также доказательства их сбыта.

Спустя некоторое время на территории Нижнего Тагила полицейские задержали еще двоих сообщников наркодилеров. Два жителя Вагонки занимались сбытом запрещенных средств, при задержании полицейские изъяли у мужчин 80 граммов наркотика.