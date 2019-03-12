Шестеро тагильских наркодилеров получили от 7 до 9 лет лишения свободы
Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле перед судом предстали шестеро молодых людей, в отношении которых было возбуждено уголовное дело о распространении запрещенных веществ в крупных и особо крупных размерах.
Сюжеты: Нижний Тагил
Правоохранительными органами на территории города были задержаны четыре иностранных гражданина, которые снимали жилье с целью распространения наркотических веществ. В помещениях полицейские нашли 2 килограмма наркотиков, а также доказательства их сбыта.
Спустя некоторое время на территории Нижнего Тагила полицейские задержали еще двоих сообщников наркодилеров. Два жителя Вагонки занимались сбытом запрещенных средств, при задержании полицейские изъяли у мужчин 80 граммов наркотика.
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Тагилстроевский суд приговорил обвиняемых к наказанию в ИК строгого режима на срок от 7,5 до 9 лет 10 месяцев, информирует пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
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