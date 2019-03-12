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Шестеро тагильских наркодилеров получили от 7 до 9 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шестеро тагильских наркодилеров получили от 7 до 9 лет лишения свободы

Сегодня, 17:12ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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