Тагильского маньяка проверяют на причастность к изнасилованию женщины на Тагилстрое

В ноябре 2018 года, по версии правоохранителей, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ещё одну тагильчанку. Пока 27-летний житель Кировграда дал признательные показания только по трём случаям – двум нападениям на женщин на ГГМ и на вагонскую школьницу. 6 марта первые две пострадавшие его опознали, а результаты предварительной экспертизы также дали положительное заключение.