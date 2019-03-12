Тагильского маньяка проверяют на причастность к изнасилованию женщины на Тагилстрое
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, которого полицейские Нижнего Тагила задержали 28 февраля, проверяют на причастность ещё к одному преступлению. Об этом корреспонденту TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В ноябре 2018 года, по версии правоохранителей, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ещё одну тагильчанку. Пока 27-летний житель Кировграда дал признательные показания только по трём случаям – двум нападениям на женщин на ГГМ и на вагонскую школьницу. 6 марта первые две пострадавшие его опознали, а результаты предварительной экспертизы также дали положительное заключение.
5 марта Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила заключил подозреваемого под стражу на два месяца.
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