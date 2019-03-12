Уголовное дело возбуждено на руководство «Роскоммунэнерго» Нижнего Тагила
Правоохранительные органы Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Фигурантами дела могут стать лица из руководства АО «Роскоммунэнерго».
Инициатором дела стали представители ОАО «МРСК Урала» (входит в состав ПАО «Россети»).
По предварительной версии следственных органов, в период с 30 января 2015 по 1 апреля 2018 года лица из руководящего состава «Роскоммунэнерго» распорядились денежными средствами, поступившими от реализации электроэнергии, и имуществом организации в своих интересах.
Помимо этого, выявлены факты, которые свидетельствуют о задействовании «Роскоммунэнерго» в нескольких сомнительных финансовых операций. Некоторые из руководителей организации подозреваются в подписании договоров поручительства и займов холдинга «Межрегионсоюзэнерго» на невыгодных условиях.
Экс-директору МРСЭН Юрию Шульгину, который являлся главой «Роскоммунэнерго» до 2017 года, заочно уже предъявлено обвинение, информирует «Правда УрФО».