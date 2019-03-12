Уголовное дело возбуждено на руководство «Роскоммунэнерго» Нижнего Тагила

Инициатором дела стали представители ОАО «МРСК Урала» (входит в состав ПАО «Россети»).

По предварительной версии следственных органов, в период с 30 января 2015 по 1 апреля 2018 года лица из руководящего состава «Роскоммунэнерго» распорядились денежными средствами, поступившими от реализации электроэнергии, и имуществом организации в своих интересах.

Помимо этого, выявлены факты, которые свидетельствуют о задействовании «Роскоммунэнерго» в нескольких сомнительных финансовых операций. Некоторые из руководителей организации подозреваются в подписании договоров поручительства и займов холдинга «Межрегионсоюзэнерго» на невыгодных условиях.