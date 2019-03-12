Житель Асбеста напал с ножом на пенсионерку и забрал 4 тысячи рублей
Сегодня, 10:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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К 7 годам лишения свободы приговорен житель Асбеста за нападение на пенсионерку.
Установлено, что 9 января 2019 года в вечернее время житель Асбеста распивал алкогольные напитки, во время распития у него возник умысел завладеть имуществом пенсионерки 1933 года рождения. С этой целью он проник в квартиру пожилой женщины, вооружившись ножом и куском фанеры. Мужчина напал на пенсионерку и под угрозой расправы потребовал отдать ему ценности.
Подсудимый похитил денежные средства в размере 4,3 тысячи рублей и причинил здоровью потерпевшей вред средней тяжести, применив насилие, опасное для жизни.
Асбестовский суд, на основании доводов гособвинителя, постановил назначить подсудимому 7 лет в колонии строгого режима.
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