Житель Асбеста напал с ножом на пенсионерку и забрал 4 тысячи рублей

Установлено, что 9 января 2019 года в вечернее время житель Асбеста распивал алкогольные напитки, во время распития у него возник умысел завладеть имуществом пенсионерки 1933 года рождения. С этой целью он проник в квартиру пожилой женщины, вооружившись ножом и куском фанеры. Мужчина напал на пенсионерку и под угрозой расправы потребовал отдать ему ценности.