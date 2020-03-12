Екатеринбуржец обвиняется в убийстве брата из-за отказа заниматься огородом
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге перед судом предстанет 32-летий местный житель, обвиняемый в убийстве родного брата, сообщает СУ СКР по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
В сентябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с братом. Поводом послужило нежелание родственника заниматься огородом и домом, доставшимся братьям от родителей. Мужчина нанес брату несколько ножевых ранений, от которых потерпевший скончался.
Во время следствия мужчина заявлял, что его действия являются самообороной, так как брат напал на него со сковородой. Однако следственный эксперимент показал, что обвиняемый лжет.
Материалы дела переданы в суд.
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