В Екатеринбурге скончался полуторагодовалый мальчик, впавший в кому из-за менингита
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге в ДГБ № 1 скончался полуторагодовалый Дамир. Он неделю пробыл в коме из-за менингококковой инфекции, сообщает «Уральский меридиан».
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По данным СМИ родители ребенка планируют обратиться с иском в суд. Они считают, что Дамир погиб из-за не вовремя поставленного диагноза.
На данный момент тело ребенка направлено на экспертизу, чтобы медики произвели вскрытие.
Напомним, родители ребенка рассказали СМИ, что 4 марта у Дамира поднялась высокая температура. Они вызвали вечером скорую, но она приехала только ночью после нескольких повторных звонков. В это время у ребенка начались судороги. На утро состояние ребенка ухудшилось. Он впал в кому, из которой не вышел.
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