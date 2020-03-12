В Екатеринбурге скончался полуторагодовалый мальчик, впавший в кому из-за менингита

По данным СМИ родители ребенка планируют обратиться с иском в суд. Они считают, что Дамир погиб из-за не вовремя поставленного диагноза.

Напомним, родители ребенка рассказали СМИ, что 4 марта у Дамира поднялась высокая температура. Они вызвали вечером скорую, но она приехала только ночью после нескольких повторных звонков. В это время у ребенка начались судороги. На утро состояние ребенка ухудшилось. Он впал в кому, из которой не вышел.