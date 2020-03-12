В Первоуральске силовики провели обыски на трубном заводе
Сегодня, 21:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Первоуральском новотрубном заводе 12 марта прошли обыски, сообщает «Новый День».
В пресс-службе Росгвардии подтвердили проведение обысков, однако более подробный комментарий давать не стали.
В пресс-службе группы Челябинского трубопрокатного завода, куда входит предприятие, пояснили, что силовики проводят мероприятия в рамках антикоррупционной программы.
По информации издания, сегодня задержали одного из сотрудников завода. По предварительными данным, это может быть ввязано со взяткой.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей