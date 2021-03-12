Мужчина выпрыгнул из окна и разбился при пожаре на Студенческой в Екатеринбурге

Мужчина погиб при пожаре в здании НИИ на улице Студенческая в Екатеринбурге. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело было обнаружено спасателями, которые приехали для тушения возгорания, возникшее на пятом этаже здания. Предварительно установлено, что 63-летний мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна горящего здания. Пожар был потушен сотрудниками МЧС в 12:37, пишет E1. Прокуратура по данному факту организовала проверку. Сотрудники проверят и дадут правовую оценку соблюдения противопожарной безопасности в здании, рассказали в пресс-службе. В настоящий момент, прокуратура выясняет, кто является ответственным за противопожарную безопасность. К месту выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский. По результатам проверки, в ведомстве могут быть приняты меры прокурорского реагирования. Загорелось здание НИИ на Студенческой в Екатеринбурге (Видео) Напомним, происшествие случилось 12 марта. В 11:48 поступило сообщение о пожаре в здании НИИ металлургии и материалов на улице Студенческой, 51 в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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