«Назвал меня девочкой»: житель Краснотурьинска заявил о пытках в полицейском участке

Житель Краснотурьинска рассказал, что сотрудники правоохранительных органов пытали его, чтобы заставить дать признательные показания в преступлениях, которые мужчина не совершал.

По словам уральца, 3 марта его задержали и избили в отделении, заставляя подписывать признательные показания. Сотрудник два-три раза ударил меня по шее, потом сказал, что у меня будет с ним половой акт и назвал меня «девочкой». Затем другой сотрудник плюнул в лицо и несколько раз ударил ладонью по лбу,рассказала мужчина в паблике «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» во «Вконтакте». Он отметил, что также получал удары в пах и был вынужден сознаться в кражах. После мужчина обратился в Следственный комитет, но нам сказали, что не обнаружили никаких противоправных действий в работе полицейских. По мнению начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, свердловчанин лишь хочет оказать влияние на решение суда, куда передано его уголовное дело, сообщает Ура.ру. В данном деле насчитывается шесть краж. Напомним, в феврале стало известно, что житель Нижнего Тагила Максим Червоткин добился увеличения компенсации в пять раз за издевательства в полицейском участке. Тагильчанин Червоткин добился пятикратного увеличения компенсации за пытки в полиции

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