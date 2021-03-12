«Назвал меня девочкой»: житель Краснотурьинска заявил о пытках в полицейском участке

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По словам уральца, 3 марта его задержали и избили в отделении, заставляя подписывать признательные показания.
Сотрудник два-три раза ударил меня по шее, потом сказал, что у меня будет с ним половой акт и назвал меня «девочкой». Затем другой сотрудник плюнул в лицо и несколько раз ударил ладонью по лбу,рассказала мужчина в паблике «Краснотурьинск LIVE | Все новости города» во «Вконтакте».
Он отметил, что также получал удары в пах и был вынужден сознаться в кражах. После мужчина обратился в Следственный комитет, но нам сказали, что не обнаружили никаких противоправных действий в работе полицейских.
По мнению начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, свердловчанин лишь хочет оказать влияние на решение суда, куда передано его уголовное дело, сообщает Ура.ру. В данном деле насчитывается шесть краж.
Напомним, в феврале стало известно, что житель Нижнего Тагила Максим Червоткин добился увеличения компенсации в пять раз за издевательства в полицейском участке.