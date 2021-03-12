«Порву как пачку маргарина»: в Березовском мужчина обиделся и задушил собутыльника

Напомним, 9 марта сообщалось, как 63-летняя старушка из Первоуральска убила своего сожителя металлической тростью. Суд признал пенсионерку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека и отправил её на пять лет в тюрьму.