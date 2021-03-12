«Порву как пачку маргарина»: в Березовском мужчина обиделся и задушил собутыльника

Происшествие случилось 28 сентября 2020 года в доме на базе отдыха в Березовском. Между двумя собутыльниками возникла личная неприязнь, в результате чего произошла драка. В какой-то момент осужденный взял электропровод и задушил оппонента. Потерпевший скончался на месте.
После преступления мужчина сам сдался полицейским. Он рассказал, что перед конфликтом поругался с погибшим и последний сказал убийце «Порву как пачку маргарина», рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, 9 марта сообщалось, как 63-летняя старушка из Первоуральска убила своего сожителя металлической тростью. Суд признал пенсионерку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека и отправил её на пять лет в тюрьму.