«Порву как пачку маргарина»: в Березовском мужчина обиделся и задушил собутыльника

«Порву как пачку маргарина»: в Березовском мужчина обиделся и задушил собутыльника

Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина убил собутыльника на базе отдыха в Березовском. У приятелей возник конфликт, при котором убийца задушил потерпевшего.

Происшествие случилось 28 сентября 2020 года в доме на базе отдыха в Березовском. Между двумя собутыльниками возникла личная неприязнь, в результате чего произошла драка. В какой-то момент осужденный взял электропровод и задушил оппонента. Потерпевший скончался на месте.

Фото:СКР по Свердловской области

После преступления мужчина сам сдался полицейским. Он рассказал, что перед конфликтом поругался с погибшим и последний сказал убийце «Порву как пачку маргарина», рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 9 марта сообщалось, как 63-летняя старушка из Первоуральска убила своего сожителя металлической тростью. Суд признал пенсионерку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека и отправил её на пять лет в тюрьму.

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