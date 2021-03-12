«Забрала даже чайник»: супруга «обчистила» квартиру мужа в Салде для покупки выпивки

Гражданская жена вынесла всю бытовую технику из квартиры сожителя в Верхней Салде. Женщина отдыхала с друзьями и таким способом решила «заработать» на выпивку.

Происшествие случилось после новогодних праздников в 2021 году. Житель Верхней Салды вышел на работу, а гражданская жена в это время собрала у себя дома компанию из троих безработных, ранее судимых мужчин. В какой-то момент у компании закончился алкоголь и тогда женщина приняла решение продать всю технику из квартиры сожителя, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Верхнесалдинское». Компания прихватила из дома всю компьютерную и бытовую технику, телевизор. Забрали даже чайник. Сожительница покинула квартиру вместе с приятелями,рассказали в пресс-службе. Две недели потерпевший пытался самостоятельно разыскать воришек. О причастности сожительницы он заподозрил, когда она перестала отвечать на телефон. Ему удалось связаться с ней только на следующий день. Он выяснил, что технику вынесли её приятели и взял у нее номер телефона одного из них. Он позвонил злоумышленнику и предложил выкуп за свои вещи в размере пяти тысяч рублей. Похитители согласились, но вернули только чайник и утюг. Мужчина отказался платить, пока не будут возвращены остальные вещи. После этого на телефон салдинца начали приходить смс о списании денег с банковской карты. Выйдя в коридор, он обнаружил пропажу своей куртки, в которой находилась карточка. После этого мужчина обратился в полицию. Троих злоумышленников установили полицейские. Ими оказались мужчины 44, 37 и 34 года. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, 11 марта сообщалось о задержании подозреваемых в краже лифтовых запчастей на Уральском проспекте, 70 на ГГМ в Нижнем Тагиле. Мужчины утащили направляющие и уголки для лифтовой кабины, чем поставили под угрозу сроки замены лифта. Полицейские нашли похищенное в пункте приема металлолома в Ленинском районе. По версии следствия, подозреваемый привлек к совершению преступления 20-летнего родственника и нанял ГАЗель, чтобы вывезти похищенное. Тагильчанам грозит до пяти лет лишения свободы. За кражу лифтовых запчастей на ГГМ тагильчанам грозит до 5 лет тюрьмы

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