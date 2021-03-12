Загорелось здание НИИ на Студенческой в Екатеринбурге (Видео)

Вызов поступил на пульт оператора в 11:48. Предварительно установлено, что возгорание произошло в офисном помещении на площади 60 квадратных метров в здании № 51 на улице Студенческая в столице Урала, пишет E1 со ссылкой на МЧС.
По данным пресс-службы, из здания производится эвакуация. На видеозаписи видно, как пламя и дым вырываются из окон на последнем этаже.
Напомним, 10 марта сообщалось, что в коллективном саду НТМК № 15 под Нижним Тагилом в автомобиле Renault Logan сгорел мужчина. Погибшим оказался владелец транспортного средства 1961 года рождения.