Загорелось здание НИИ на Студенческой в Екатеринбурге (Видео)

Загорелось здание НИИ на Студенческой в Екатеринбурге (Видео)

Сегодня, 13:10ПроисшествияФото: E1.ru
Здание НИИ металлургии и материалов на улице Студенческой, 51 загорелось в Екатеринбурге.

Вызов поступил на пульт оператора в 11:48. Предварительно установлено, что возгорание произошло в офисном помещении на площади 60 квадратных метров в здании № 51 на улице Студенческая в столице Урала, пишет E1 со ссылкой на МЧС.

По данным пресс-службы, из здания производится эвакуация. На видеозаписи видно, как пламя и дым вырываются из окон на последнем этаже.

Видео:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, 10 марта сообщалось, что в коллективном саду НТМК № 15 под Нижним Тагилом в автомобиле Renault Logan сгорел мужчина. Погибшим оказался владелец транспортного средства 1961 года рождения.

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Екатеринбург
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