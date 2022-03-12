Двух жителей частного дома на Руднике в Тагиле пришлось эвакуировать из-за пожара

Двух жителей частного дома на Руднике в Тагиле пришлось эвакуировать из-за пожара
Двух жителей частного дома на Руднике в Тагиле пришлось эвакуировать из-за пожара
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
На Руднике имени III-го Интернационала в Нижнем Тагиле сгорел жилой дом. Двух жильцов эвакуировали сотрудники спецслужб.

Возгорание началось около 20 часов в пятницу, 11 марта. Огонь объял жилой дом площадью 104 квадратных метра на улице Перова, 117 в микрорайоне Рудник Нижнего Тагила.

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия, двух жителей дома эвакуировали спасатели. На месте происшествия находились все спецслужбы.

Всю дорогу залили водой, приехали все дорожные службы, убирали наледь, поделился с редакцией житель Рудника Руслан.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Огонь удалось полностью ликвидировать, а также завершить проливку и разбор сгоревших конструкций — в 21.17, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила. О причинах возгорания пока не сообщается.

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