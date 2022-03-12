Двух жителей частного дома на Руднике в Тагиле пришлось эвакуировать из-за пожара

В тушении пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Огонь удалось полностью ликвидировать, а также завершить проливку и разбор сгоревших конструкций — в 21.17, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила. О причинах возгорания пока не сообщается.