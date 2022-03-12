Свердловчанин погиб под колесами мусоровоза в одном из дворов Екатеринбурга

Водитель сообщил правоохранителям, что несколько раз просигналил, а также останавливался и смотрел во все зеркала. Попавшего под колеса пешехода 48-летний свердловчанин, управлявший КАМАЗом, не увидел сразу, поэтому большегруз протащил тело погибшего за собой несколько метров.