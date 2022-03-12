Свердловчанин погиб под колесами мусоровоза в одном из дворов Екатеринбурга

Свердловчанин погиб под колесами мусоровоза в одном из дворов Екатеринбурга
Свердловчанин погиб под колесами мусоровоза в одном из дворов Екатеринбурга
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
В одном из дворов Екатеринбурга КАМАЗ наехал на пешехода. От полученных травм свердловчанин скончался на месте происшествия.

Авария произошла в полдень напротив дома на Авиационной, 65/3 в Екатеринбурге в субботу, 12 марта. Мусоровоз при движении задним ходом сбил насмерть проходившего мимо мужчину.

По информации местного отдела ГИБДД, водитель не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода. Екатеринбуржец передвигался по внутридворовой территории. Погибшим оказался местный 85-летний житель. Он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Водитель сообщил правоохранителям, что несколько раз просигналил, а также останавливался и смотрел во все зеркала. Попавшего под колеса пешехода 48-летний свердловчанин, управлявший КАМАЗом, не увидел сразу, поэтому большегруз протащил тело погибшего за собой несколько метров.

В настоящий момент госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сюжеты:
Екатеринбург
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