На автодороге Нижний Тагил – Усть-Утка столкнулись две Тойоты
12 апреля 2012, 10:18Происшествия
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Тойота Королла на 11 км.250 м. автодороги Нижний Тагил-Усть-Утка столкнулась с автомобилем Тойота Ленд Крузер, двигающимся во встречном направлении. ДТП произошло накануне днем.
В результате ДТП водитель Тойоты Короллы госпитализирован с переломом левой лопатки, сообщили в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД.
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