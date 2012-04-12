На серовской трассе перевернулся микроавтобус «Екатеринбург – Нижний Тагил» (ФОТО)

Как сообщает пресс-службы областной УГИБДД, водитель, мужчина 1964 г.р. сводительским стажем 27 лет, не выбрал безопасную скорость движения. Витоге микроавтобус Iveco-32404 дважды перевернулся.

В салоне находились 10 пассажиров, 8 из них были пристегнуты ремнямибезопасности. Сообщается, что они отделались испугом. Два другихпассажира, женщины, получили травмы.

Одна из них, 1936 г.р., получила закрытую черепно-мозговую травму,сотрясение головного мозга, ушибленную рану левой надбровной области,ушибленную рану левой голени, компрессионный перелом грудного отделапозвоночника. Сегодня утром в больницу обратилась еще одна пассажирка,врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы.

На микроавтобусе была установлена зимняя «резина», которая отдлительного периода эксплуатации практически полностью износилась. Вмомент ДТП на данном участке дороги были крайне сложные погодныеусловия, шел град и дождь, до этого прошел снег сообщили впресс-службе УГИБДД.

Фото предоставлены пресс-службой УГИБДД по Свердловской области