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На серовской трассе перевернулся микроавтобус «Екатеринбург – Нижний Тагил» (ФОТО)
Сюжеты:
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На серовской трассе перевернулся микроавтобус «Екатеринбург – Нижний Тагил» (ФОТО)

12 апреля 2012, 15:50Происшествия
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