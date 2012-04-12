Разыскивается 16-летняя тагильчанка

Приметы пропавшей девушки - рост 160-165 см, худощавоготелосложения, лицо овальное, волосы тёмные, ниже плеч, глаза карие. Нашее сзади татуировка в виде иероглифа, на правом бедре надпись наанглийском языке, в пупке пирсинг. В день исчезновения на школьнице был спортивный серый костюм фирмы«Адидас», белые кроссовки «Адидас», бежевого куртка до талии.