Разыскивается 16-летняя тагильчанка
12 апреля 2012, 09:15Происшествия
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16-летняя Анастасия Целищева, учащаяся школы № 66, 3 марта ушла из дома на прогулку. До настоящего времени её место нахождения не известно.
Приметы пропавшей девушки - рост 160-165 см, худощавоготелосложения, лицо овальное, волосы тёмные, ниже плеч, глаза карие. Нашее сзади татуировка в виде иероглифа, на правом бедре надпись наанглийском языке, в пупке пирсинг. В день исчезновения на школьнице был спортивный серый костюм фирмы«Адидас», белые кроссовки «Адидас», бежевого куртка до талии.
Сообщается, что несовершеннолетняя склонна к бродяжничеству.
Контактные телефоны: 02, 97-69-32, 97-69-58, 97-69-34.
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