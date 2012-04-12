В Сургуте подросток набросился на младшего брата с топором
8-летний мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом черепа.
Ужасную картину застала жительница Сургута, вернувшись 9 апреля 2012 года с работы домой. Ее младший сын лежал в комнате без сознания и весь в крови. Женщина немедленно вызвала скорую.
Вскоре полицейские установили, что около 16.00 старший брат после ссоры с младшим взялся за топор. Второкласснику он нанес несколько ударов обухом. После подросток убежал в парк "Сайма", где его и задержали оперативники. Со слов малолетнего злоумышленника, после совершенного зверства он решил свести счеты с жизнью и проглотил 70 таблеток "Парацетамола". Неудавшегося самоубийцу доставили в реанимацию детского отделения КГБ №1. Его изувеченный 8-летний брат находится в детском нейрохирургическом отделении.
Семья, в которой произошла данная трагедия, полная и внешне благополучная. Старший сын на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоит. Материал проверки по данному факту передан в СУ СКР по Югре для принятия процессуального решения.